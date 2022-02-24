دعاء المطر.. أدعية النبي "ص" عند هطول الأمطار

أدعية المطر.. دعاء المطر من الأمور المستحبة والتي وردت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة الطيبة المباركة، كما حدثنا الصحابة الأجلاء، وكما روت سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.

دعاء المطر

ويبحث الكثيرون عن دعاء المطر وأبرز أدعية هطول الأمطار ولا سيما مع بدء تساقط الأمطار على بعض من ومحافظات الجمهورية اليوم الخميس، وتقلب حالة الطقس عن دعاء المطر وأفضل الأدعية التي وردت عن نبينا المصطفى، للسير على نهجه وسنته الكريمة الطيبة المباركة والفوز بفضائل وأهمية الدعاء في ذلك الوقت.

دعاء المطر المستحب

و روت السيدة عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى المطر قال "اللهم صيبًا نافعًا وهو ما يتعين علينا أن ننتهج سنة الحبيب، لكي ننتفع بما علمنا وأن نتكنز بثواب وفضل تلك الأدعية.

دعاء المطر المستجاب

ويعتبر دعاء المطر أحد أهم الأدعية التي رددها الصحابة والتابعون، وتوجد العديد منها، ولعل أبرزها، "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به".

أدعية المطر

وتشمل قائمة دعاء المطر العديد من الأعية الطيبة المباركة، مثل: "اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ، وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ"، وهو أحد الأدعية الجميلة والمتداولة والتي يتضرع بها الكثيرون.

فضلدعاء المطر

ويعتبر دعاء المطر من الأمور المستحبة، وسنة طيبة، حيث تنوعت الأدعية والتي شملت أيضًا: "اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا مريئًا نافعًا غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغًا إلى حين، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته"، كما ورد أنه من بين أفضل توقيتات الأدعية، وقت هطول المطر.

دعاء المطر وحالة الطقس



وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وسط توقعات بسقوط الأمطار التي تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والشديدة.