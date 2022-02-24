البنك المركزي الأوكراني يضع حدود للسحب من الصراف الالي

قرو البنك المركزي الاوكراني قصر السحوبات النقدية اليومية على 100 ألف هريفنا أوكرانية أي ما يعادل نحو 3339.13 دولار.

وجاءت القرار بالتزام مع اعلان روسيا تنفيذ حملة عسكرية في شرق اوكرانيا ما دفع عدد من المواطين الاوكران إلى التجمع امام صرافات البنوك لسحب اموالهم وشراء السلع الاساسية.

ذكر البنك ايضا أنه سيثبت سعر الصرف الرسمي ليوم الخميس.

وفي خطوة منفصلة، علقت بورصة “بي إف تي إس” الأوكرانية نشاطها لليوم بسب الأحداث الطارئة.

ومع احتدام الأزمة، ارتفع العائد على السندات الأوكرانية المقومة بالدولار التي تستحق في سبتمبر 2027 إلى 32.060% الخميس من 16.302% الأربعاء، وفقًا لبيانات “تريد ويب” التي نقلتها “وول ستريت جورنال”.