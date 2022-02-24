البورصة الكويتية تقلص خسائرها بنهاية تعاملات اليوم

قلصت بورصة الكويت عند إغلاق يوم الخميس خسائرها التي تكبدتها صباح اليوم بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وأغلق مؤشر السوق الأول متراجعا 0.02% إلى 8320.27 نقطة ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.45% إلى 6596.43 بينما هبط مؤشر السوق العام منخفضا 0.3% إلى 7637.55 نقطة.

وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي 0.4% ومشاريع 7.8%.

وهبطت أسهم أجيليتي 0.2% والأهلي المتحد البحريني 2% وجي اف اتش 1.3%.

وبلغت قيمة التداولات 111.8 مليون دينار وكمية التداول 390.9 مليون سهم