عاجل.. روسيا تغزو أوكرانيا وتعلن الحرب (أهم الأخبار لحظة بلحظة)

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أهم الأخبار العاجلة لحظة بلحظة

وتستعرض «الفجر» في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، وذلك بعدما بدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، فجر اليوم، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتن عن ذلك، وإليكم التفاصيل العاجلة أولًا بأول عبر موقع الفجر الإلكتروني:

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