قفزة جديدة في اسعار الذهب العالمية

الاقتصاد
الذهب العالمي
الذهب العالمي
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قفزت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الخميس في حين قاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا من اندلاع حرب في أوروبا، الأمر الذي دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

 

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 1971.54 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2020.

 

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4 بالمئة إلى 1956 دولارا للأوقية.

 

وبدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا برا وبحرا وجوا يوم الخميس مؤكدة بذلك أسوأ مخاوف الغرب في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

 

وارتفع الذهب بأكثر من تسعة بالمئة منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

 

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بأكثر من سبعة بالمئة إلى 2665.99 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس آب العام الماضي.

 

وارتفعت الفضة 4.2 بالمئة إلى 25.56 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1121.10 دولار للأوقية.

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