وزير الإسكان يقوم بجولة موسعة لتفقد مشروع "JANNA" فى مدينة 6 أكتوبر

الاقتصاد
بوابة الفجر
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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بجولة تفقدية موسعة، لمشروع "JANNA"، فى مدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع مشروع "JANNA"، حيث تفقد الوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع العام، مشددا على ضرورة المتابعة الحثيثة لكل مراحل التشطيب، والالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف الأعمال.

وأشار الوزير، إلى أن مشروع "JANNA" بمدينة 6 أكتوبر، يشتمل على 6720 وحدة سكنية (280 عمارة) بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2، ويقع المشروع على مساحة 155 فدانا، بمنطقة التوسعات الشمالية، بجانب توافر الخدمات المختلفة بموقع المشروع.

 

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