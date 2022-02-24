الضرائب: استمرار العمل بمركز متوسطي يومي الجمعة والسبت المقبلين

تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار مركز متوسطى الممولين في العمل يومي الجمعة والسبت الموافق 25 فبراير 2022، و26 فبراير ٢٠٢٢، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا

وذلك لاستقبال الممولين من مختلف المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية، لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى 2021 وكذلك مساعدتهم في تقديم إقراراتهم عن ضريبة القيمة المضافة.

وكانت مصلحة الضرائب قد أصدرت بيانا منذ يومين عن أستمرار العمل بمركز كبار الممولين خلال يومي الجمعة والسبت القادمين لتقديم الدعم المجاني للممولين.

وتدعو مصلحة الضرائب كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي سيقدمه كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين خلال يومي الجمعة والسبت القادمين لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح.