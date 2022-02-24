7 % ارتفاع في أسعار النفط مع شن روسيا هجومًا على أوكرانيا



قفزت أسعار النفط بأكثر من 7% قبل أن تتراجع بشكل طفيف بفعل أنباء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي 7.3% لتتداول عند 98.8 دولار للبرميل يوم الخميس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 7.57% إلى 104.17 دولارًا للبرميل، متجاوزة مستوى 100 دولار لأول مرة منذ 2014.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.49%. هذا وارتفع الذهب الفوري، الذي يُنظر إليه تقليديًا على أنه أصل آمن، بنسبة 1.81% في آخر تداول عند 1.942.01 دولار.

وجاء ذلك، بعدما شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومًا على أوكرانيا في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد شهور من التعزيزات العسكرية على طول الحدود المشتركة بينهما. كما أتى الهجوم بعد أيام من اعتراف زعيم الكرملين رسميًا باستقلال منطقتين انفصاليتين مواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا.