بالصور.. مركز شباب بشتيل يتحول لنادي على طراز رفيع

تطور كبير شهده مركز شباب بشتيل، في غضون ٦ أشهر برئاسة بلال نظير، حيث قام مجلس الإدارة بتحويل الوضع تمامًا داخل المركز من تهالك بجميع المرافق والكافيهات والبوابات، على مدار السنوات السابقة، بإشراف عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ويأتي هذا في إطار خطة الدولة المصرية للاهتمام بجميع مراكز الشباب والأندية الرياضية وفقًا لرؤية ٢٠٣٠ التي يسعى لتطبيقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأشرف بلال نطير رئيس مجلس إدارة مركز بشتيل، على حالة التطور بالمركز وتابع خطة سير العمل المكثفة خلال الشهور السابقة بإشراف من وزارة الشباب والرياضة ودعم الوزير الدكتور أشرف صبحي.

وتقوم الدولة المصرية الفترة الحالية، بتطوير كافة مراكز الشباب والأندية في مختلف المراكز والقرى والمحافظات من أجل تشجيع الجميع على ممارسة الرياضة.