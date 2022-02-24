وزارتا التعليم والتعليم العالي تطمئنان المصريين على الطلاب في أوكرانيا وروسيا

أخبار مصر
طارق شوقي وخالد عبدالغفار
طارق شوقي وخالد عبدالغفار
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن عدد أبنائنا من المصريين في التعليم قبل الجامعي في روسيا أقل من 50، وفي أوكرانيا اقل من 10، وسوف تيسر لهم الدولة تأجيل امتحانات أبنائنا في الخارج أو يتم إلحاقهم في المدارس المصرية إذا اختاروا العودة للوطن.

وفي نفس السياق، تواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع السفير أيمن الجمال سفير جمهورية مصر العربية في أوكرانيا؛ للاطمئنان على أحوال الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

أكد السفير المصري على تواصل السفارة المصرية مع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية عبر وسائل التواصل المختلفة، وأن أحوال كافة الطلاب المصريين وأوضاعهم مطمئنة ومستقرة.

كما أكد السفير المصري في أوكرانيا لوزير التعليم العالي أن السفارة مستمرة في تواصلها الدائم مع الطلاب، والجهات المعنية في أوكرانيا خلال الفترة القادمة؛ للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين.

وأكد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة ستبقى على اتصال بالسفارة المصرية في أوكرانيا؛ كما تستمر في التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية في مصر، للاطمئنان على سلامة الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية.

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