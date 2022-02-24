أسعار الذهب في منتصف التعاملات المسائية اليوم الخميس 24-2-2022

تستمر حالة من الارتباك التى أصابت أسعار الذهب ليصل سعر عيار 21 إلى نحو 860 جيه للجرام، وزاد سعر عيار 24 إلى 974 جنيه للجرام، وارتفع سعر عيار 18 إلى 740 جنيه للجرام، وزاد الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.

وقفزت أسعار الذهب بأكثر من ثلاثة بالمئة يوم الخميس في حين قاد البلاديوم مكاسب المعادن النفيسة مع تصاعد المخاوف في أعقاب غزو روسي لأوكرانيا من اندلاع حرب في أوروبا، الأمر الذي دفع المستثمرين للعزوف عن الأصول المحفوفة بالمخاطر والإقبال على الملاذات الآمنة.

وبحلول الساعة 1018 بتوقيت جرينتش زاد الذهب في المعاملات الفورية 3.4 بالمئة إلى 1971.54 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2020.

وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.4 بالمئة إلى 1956 دولارا للأوقية.

وبدأت روسيا غزوا شاملا لأوكرانيا برا وبحرا وجوا يوم الخميس مؤكدة بذلك أسوأ مخاوف الغرب في أكبر هجوم من دولة على أخرى في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وارتفع الذهب بأكثر من تسعة بالمئة منذ بداية فبراير شباط مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة. ويتجه المعدن النفيس صوب تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو تموز 2020.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى قفز البلاديوم بأكثر من سبعة بالمئة إلى 2665.99 دولار للأوقية وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس آب العام الماضي.

وارتفعت الفضة 4.2 بالمئة إلى 25.56 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 2.7 بالمئة إلى 1121.10 دولار للأوقية.عقب الاجتياح الروسي للشمال الأوكراني ليصل سعر عيار 21 إلى نحو 860 جيه للجرام، وزاد سعر عيار 24 إلى 974 جنيه للجرام، وارتفع سعر عيار 18 إلى 740 جنيه للجرام، وزاد الجنيه الذهب إلى 6800 جنيه.