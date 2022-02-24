د. شيماء فوزي عزيز تكتب: "أثر ضغوط العمل على أداء الموظف

أمر ضغوطات العمل أمر بالغ الأهمية في العلوم الإدارية الحديثة لأن لة اثار مباشرة بالرضي الوظيفي والولاء والإنتاجية داخل المنظمة.



للضغوط المهنية أنماط كثيرة سواء ضغط ذهني، ضغط جسماني، أو عمل لساعات طويلة أو طلب إنجازات كثيرة في وقت قصير، كل هذا اشكال من ضغوط العمل.



كذلك نمط القيادة بالمنظمة لة دور كبير في أمر ضغوط العمل حيث أن اسلوب تعامل الرئيس مع مرؤسيه في أداء العمل مثل القيادة المتسلطة أو الضاغطة فالعاملين يعانون من حالة التوتر والقلق في تلك الحالة.



كذلك ظروف بيئة العمل هي شكل من أشكال الضغوطات مثل طريقة تصميم المكان المناسب للعاملين من حيث المساحة،الضوء الكافي،التهوية،الاثاث،كل تلك ظروف أن لم تكن مناسبة فهي تمثل عوامل ضغط علي العاملين،كذلك العدالة في الأجور والرواتب والمكافآت.





من أهم العوامل الضاغطة علي العاملين أن لم تكن كافية لحياة وتكفي للاحتياجات الأساسية وتكون مناسبة للجهد المبذول خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والحياة المعيشية المرتفعة.



وهناك ضغوط عمل شخصية من الفرد ذاتة مثل مشكلات شخصية،عائلية، الأزمات المالية، كل ذلك من ضغوطات العمل،الأزمات المالية، الانفعال النفسي الزاءد، يكون مصدر من ضغوطات العمل.





وهناك نمط الشخصية ذاتة إذا كان ينتمي يميل للعمل بمفردة ويستطيع إنجاز مهام كثيرة،أو شخصية تميل للعمل الجماعي ولكن ووضعة في مكان عمل عكس الشخصية.



كما تلعب الخبرة ومستوى الثقافة عامل هام في تقليل من أثر ضغط العمل والقدرة علي الإنجاز.

كما اثبتت الدراسات الحديثة أن ضغوطات العمل لها آثار ونتائج إيجابية، مثل التفكير الايجابي لحل المشكلات والعمل والتحفيز علي الإبداع للتكيف مع الضغوطات أو تقسيم المهام بشكل جديد

وابتكار أساليب جديدة للانجاز، من خلال الضغوطات يكتشف الموظفين قدراتهم وكفاؤتهم المتميزة.



ومن المتعارف علية الآثار السلبية للضغوطات، مثل المشكلات الجسدية والنفسية،والقلق،الاكتئاب.



لذلك من المتعارف علية العلاقة بين الضغوطات النفسية وأداء الموظفين علاقة عكسية كلما قلت الضغوطات زاد الأداء تميزا وانتاجية لذالك النظم الإدارية الحديثة والمنشات ذات مواصفات عالمية من حيث التصميم الاداري والبناء والتجهيزات وحقوق العاملين هي ذات مواصفات جودة عالية تولي الراحة والأمان للموظفين وتولي المورد البشري أهمية كبرى لما لها من أثر بالغ الأهمية علي الإنتاج وحماية الثروة البشرية المدربة من الاستقالات والسفر للبحث عن فرص أفضل.





