12 % نسبة الصادرات الأوكرانية من الحبوب عالميًا
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صدرت أوكرانيا أكثر من 300 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث تحتل المرتبة الثالثة من صادرات العالم من القمح و المرتبة الرابعة في الذرة نصف صادرات زيت عباد الشمس في العالم (البذور الزيتية).
وتشكل نسبة الصادرات الأوكرانية من الحبوب عالميًا 12% من صادرات القمح و16% للذرة و18% للشعير.
وكان عجز الحساب الجاري لأوكرانيا قد وصل إلى 547 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2021.
ويبلغ الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي 61% فيما تصنف وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية أوكرانيا عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.