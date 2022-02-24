12 % نسبة الصادرات الأوكرانية من الحبوب عالميًا

صدرت أوكرانيا أكثر من 300 ألف طن متري من القمح خلال الأسبوع المنتهي في 21 فبراير، حيث تحتل المرتبة الثالثة من صادرات العالم من القمح و المرتبة الرابعة في الذرة نصف صادرات زيت عباد الشمس في العالم (البذور الزيتية).

وتشكل نسبة الصادرات الأوكرانية من الحبوب عالميًا 12% من صادرات القمح و16% للذرة و18% للشعير.

وكان عجز الحساب الجاري لأوكرانيا قد وصل إلى 547 مليون دولار أمريكي في ديسمبر 2021.

ويبلغ الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي 61% فيما تصنف وكالة ستاندرد آند بورز الائتمانية أوكرانيا عند B مع نظرة مستقبلية مستقرة.