اتفاقية تعاون بين غرفتي أبوظبي وقبرص لتعزيز الاستثمار والتعاون التجاري

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة تجارة وصناعة قبرص، وذلك لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين بيئتي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية قبرص الصديقة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الذي نظمته غرفة أبوظبي مع وفد الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار في قبرص وغرفة قبرص، في مقر برج الغرفة بأبوظبي، بحضور سعادة فؤاد درويش عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة خالد أنيب عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وسعادة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، ويانسي ماتسيس رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار في قبرص، ودينوس ميتسايد نائب رئيس غرفة قبرص وعدد من مسؤولي مجتمع الأعمال في قبرص.

وقال سعادة فؤاد درويش في كلمته إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية وطيدة مع جمهورية قبرص، مؤكدًا أهمية العمل للبناء على هذه الأسس المتينة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، خاصة مع توافر الفرص والامكانيات والمزايا النسبية، ووجود الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والاستثماري البنّاء في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح أن بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تحقيق إنجازات نوعية، والاستفادة من المحفزات الاستثمارية والمرنة بما تشمل من بنى تحية متطورة، ومنظومة تشريعية اقتصادية، وبيئة مثالية للأمن والأمان، تحمي المستثمرين واستثماراتهم.

وأكد أن غرفة أبوظبي وكونها تمثل القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، على استعداد تام للتعاون مع غرفة قبرص، للتعريف بالمناخات الاستثمارية المجدية المتاحة في قبرص، وتعريف مجتمعي الأعمال بمزايا وفرص الاستثمار، وزيادة التواصل بين الشركات العاملة في أبوظبي وقبرص لما فيه تحقيق المصلحة المتبادلة.

من جهته قال دينوس ميتسايد إن توقيع اتفاقية بين غرفتي قبرص وأبوظبي تعتبر الخطوة الأولى في تعزيز العلاقات الثنائية بين قطاعي الأعمال في قبرص وأبوظبي.

وأضاف: " أحث مجتمعي الأعمال في كل من قبرص والإمارات إلى استكشاف المزيد من الفرص والشراكات الاستثمارية المحتملة بينهما.".

ولفت إلى التعاون المشترك المستمر بين قبرص ودولة الإمارات والذي شهد العديد من الزيارات المتبادلة سابقًا، مشيرًا إلى حرص حكومته على استكشاف المزيد من مجالات التعاون بين البلدين الصديقين، معربًا عن سعادته للاجتماع مع غرفة أبوظبي وتوقيع اتفاقية التعاون والتي ستسهم في تعزيز التعاون المشترك في العديد من القطاعات الاقتصادية وأهمها قطاع الطاقة والابتكار والتكنولوجيا والزراعة والتجارة.

من جانبه أكد يانسي ماتسيس أهمية تضافر الجهود لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين شركات أبوظبي وقبرص، لا سيما بعد التعافي الملحوظ للاقتصاد العالمي من تداعيات أزمة جائحة COVID-19.

وأشار إلى أن اقتصاد بلاده أثبت أنه أكثر مرونة بالمقارنة مع اقتصادات جنوب أوروبا الأخرى.. مؤكدًا أن بيئة الأعمال في قبرص تسير نحو التنمية المستدامة وطويلة الأجل، خاصة اهتمامها بالاستثمارات الأجنبية، ومن ضمنها تعزيز الشراكة مع بيئة الأعمال في أبوظبي، داعيًا المستثمرين في أبوظبي ورجال الأعمال الإماراتيين، للاستفادة من قرارات حكومة بلاده بتبسيط عملية ممارسة الأعمال التجارية وخلق فرصًا تجارية واستثمارية متنوعة ومربحة، وخطط لتوفير الإمكانات الهائلة لاستثمارات القطاع الخاص الجديدة، بما يسهم تحقيق المصالح والمنافع المشتركة.

جدير بالذكر أن الاجتماع تخلله تقديم عروص فيديو حول ماهية الاستثمار في قبرص، وذلك ضمن حملة " استثمر في قبرص" التي تتبناها الهيئة الوطنية لتشجيع الاستثمار في قبرص.