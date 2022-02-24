تراجع كبير في أسعار الذهب عالميًا قبل نهاية التداولات

الاقتصاد
بوابة الفجر
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تراجع  قوي في أسعار الذهب بعد ارتفاعه  صباح اليوم فوق 1،970 دولار للأوقية، ويتداول الآن دون 1،900 دولار للأوقية، بخسائر تتجاوز 72 دولار في يوم واحد.

ويعزى تراجع الذهب إلى عزوف القوى الغربية عن مجابهة التدخل الروسي في أوكرانيا عسكريًا، والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية المشددة التي تستهدف ردع روسيا على المدى الطويل بإخراجها من النظام الاقتصادي العالمي.

وفي ظل التقلب تحولت المؤشرات الأمريكية من السلبية إلا الإيجابية، ويتداول داو جونز وحده باللون الأحمر، ولكنه قلص خسائره بقوة.

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