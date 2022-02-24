1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 327 مبايعة بقيمة 751.02 مليون درهم منها 63 مبايعة للأراضي بقيمة 208.66 مليون درهم و264 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 542.36 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم الشيف تلتها مبايعة بقيمة 15 مليون درهم في منطقة أم الشيف ثم مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة أم الشيف.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 37 مبايعة بقيمة 72 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 27 مليون درهم وثالثة في أم الشيف بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 41 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 42 مليون درهم بمنطقة القصيص الصناعية الثانية كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 19 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيرا مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة الخيران الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 33 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الثالثة بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 45 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 346.03 مليون درهم منها 8 رهون أراض بقيمة 106.35 مليون درهم و53 رهن فلل وشقق بقيمة 239.68 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة منخول بقيمة 100 مليون درهم وأخرى في منطقة المركاض بقيمة 99 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 217.59 مليون درهم كان أهمها بمنطقة عود ميثا بقيمة 150 مليون درهم وأخرى في منطقة ورسان الأولى بقيمة 40 مليون درهم.