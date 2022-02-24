معلومات عن Spfs.. النظام المالي الروسي البديل لسويفت

اتجهت روسيا لإنشاء نظام مالي جديد تحت مسمى Spfs، ويعتبر هذا النظام بديلا لنظام سويفت العالمي، ويبدو أن اليوم قد تلجأ روسيا إلى نظامه المالي الجديد بعد تهديدات الغرب بإزالتها من سويفت، عقب غزوها لأوكرانيا صباح اليوم.

وفي السطور التالي نستعرض معكم معلومات عن Spfs والذي يعتبر النظام المالي الروسي البديل لنظام سويفت.

معلومات عن Spfs

أنشأت روسيا نظان SPFS في عام 2014 عندما هددت الولايات المتحدة بطرد روسيا من نظام سويفت من خلال العقوبات.

ونفذ النظام أول معاملة ناجحة له في عام 2017 ولديه الآن أكثر من 400 مؤسسة مالية في شبكته، وتسعى روسيا لضم حلفائها لهذا النظام.

SPFS هو اختصار لنظام نقل الرسائل المالية، ويقوم بصياغة ومعالجة التنسيقات الموحدة للرسائل المصرفية الإلكترونية أو مستندات UFEBS وملفات MT أيضًا، في حين رحب 300 بنك روسي بذلك، هناك انشقاق أيضًا، حيث تفضل البنوك الأخرى SWIFT الدولية، وبعض البنوك تفضل SWIFT لأنها لا ترغب في الخضوع لقسوة اتصال النظام الجديد وتركيب محطة لشبكتهم وتنفيذ اللوائح.

ولدى SPFS تدابير أمنية متكاملة تبطئ معاملاتها وتزيد من تكاليفها المالية أيضا، وتلغ تكلفة رسالة النظام بين 1.5 - 2.5 روبل روسي لكل أو 0.022 يورو إلى 0.036.

يدعم النظام أيضًا الحد الأدنى من الرسائل المالية، لذا فإن تحويله إلى حل شامل قد يكون احتمالًا مستقبليًا. عيب SPFS الآخر هو أنه يعالج المعاملات في أيام الأسبوع خلال ساعات العمل فقط.

صعوبات توصيل SWIFT الروسي إلى أحد البنوك قد تستمر أيضًا لمدة عام ونصف على الأقل قبل إجراء المعاملات، لذا فقد خطط البنك المركزي الروسي لتحويل مدفوعات البرنامج الخاص للتبادل إلى سلسلة المفاتيح، المرشح المحتمل هوEthereum للمساعدة في وقف العديد من الهجمات والقرصنة التي واجهها البرنامج الخاص للتبادل.

وفي السنوات الماضية ظلت الحكومة الروسية تشجع الاستخدام الدولي لنظام بديل للرسائل المالية على شبكة Swift العالمية من أجل التخفيف من مخاطر العقوبات، ووافق المشرعون الروس على استخدام الشبكة خارج حدود روسيا، بناءً على المحادثات التي عقدت مع الصين والهند وإيران.

SPFS الروسية: Системапередачифинансовыхсообщений، "نظام نقل الرسائل المالية") هو ما يعادل الروسية لنظام التحويل المالي SWIFT، التي وضعها بنك روسيا المركزي. تم تطوير النظام منذ عام 2014، بعد أن هددت حكومة الولايات المتحدة بفصل روسيا عن نظام SWIFT. تم تنفيذ أول معاملة على شبكة SPFS التي تشمل مؤسسة غير مصرفية في ديسمبر 2017. اعتبارًا من مارس 2018، أصبحت أكثر من 400 مؤسسة (معظمها بنوك) جزءًا من الشبكة.

قائد نظام تحويل الأموال الدولي هو مشغل دولي لتحويل الأموال من شخص إلى شخص. تأسس نظام Leader في أبريل 2003. وهو يوفر خدمات تحويل الأموال للأشخاص دون فتح حساب. كما أنه يقبل الدفع مقابل خدمات مختلف مقدمي الخدمات. هناك أكثر من 130 000 موقع في 130 دولة حول العالم في جغرافية نظام القادة. يوجد أكثر من 1000 من مقدمي الخدمات في روسيا ورابطة الدول المستقلة الذين يمكن لعملاء النظام دفع تكاليف خدماتهم. جميع خدمات القائدنظام تحويل الأموال متاح في مكاتب النقد لجميع المشاركين في النظام في جميع أنحاء العالم، في محطات الخدمة الذاتية، أو عبر الإنترنت.

النظام هو من بين أفضل خمسة صناديق نقل في روسيا ورابطة الدول المستقلة المشغلين. الجهة المنظمة لنظام Leader هي " Leader "، وهي شركة مساهمة تابعة لمنظمة الائتمان غير المصرفية (NCO JSC Leader، موسكو، روسيا، البنك المركزي لرخصة الاتحاد الروسي رقم 3304-K). حجم مبيعات نظام Leader هو 1.78 مليار دولار أمريكي في عام 2009، و2.3 مليار دولار أمريكي في عام 2010 و1.15 مليار دولار أمريكي خلال الستة أشهر الأولى من عام 2011. يعد إرسال واستلام التحويلات المالية جوهر خدمات الشركة. لا يشير التحويل بشكل صارم إلى مستلم مصرفي ملموس، مما يعني أنه يمكن تقديم التحويل في أي مكان في بلد الاستلام. من أجل إعادة توجيه الأموال، يقدم المرسل-العميل الأموال في أي موقع من مواقع نظام Leader لخدمة النقل، ويتلقى رقم التحكم في تحويل الأموال (MTCN) من مشغل ويبعثه إلى المستلم.

يمكن للشخص الطبيعي، المتلقي، الوصول إلى أي مكان، وتقديم MTSN ومعرف الصورة. البيانات تثبت صحة، المشغل يعطي المال. يتم تسليم النقل على الفور، مع 2-3 دقائق. وبالاضافة إلى دفع مبالغ نقدية، وهو مبلغ يمكن نقلها إلى بنك العميل حساب المتلقي. يمكن للمرسل مراقبة حالة النقل عبر الإنترنت على موقع النظام. علاوة على ذلك، يمكن للعميل إعادة توجيه عملية النقل إلى مستلم عبر الإنترنت من خلال leomoney.ru، بوابة الويب الخاصة بالشركة، كما يمكن للعميل إعادة توجيه الأموال من حسابه في أي من مشغلي الهاتف المحمول الثلاثة - Beeline أوMegafonأو Smarts. من أجل إعادة توجيه الأموال، يرسل العميل رسالة إلى رقم قصير، والتي ينبغي أن تتضمن معلومات حول بلد الوجهة، ومبلغ التحويل والاسم الأخير للمستلم.

سيتم إرسال MTCN إلى المرسل كرسالة نصية. بمجرد استلامها، يجب إرسالها إلى المستلم. والمال هو متاح لدفع بها في أي مكان من شبكة شركاء للنظام ".كل زعيم النظام العميل يشارك حاملو بطاقة في الزعيم برنامج ولاء -Bonus. يحصل العملاء على نقاط إضافية لاستخدام خدمات النظام. يمكن استبدال النقاط بخصم رسوم العمولات أو شهادات الهدايا المختلفة.يمكن للبنوك أو الوكلاء المتصلين بالمعالجة النهائية لنظام Leader قبول المدفوعات لمقدمي الخدمات المختلفين. ومن بين كبار مشغلي شبكات الهاتف النقال ومقدمي خدمات الإنترنت والمجتمعات المحلية ومؤسسات الدولة ووكالات السفر وشركات الطيران، وكذلك العديد من الشركات الأخرى. فى قول اخر هيكل القوه الروسى الصينى فى طور جديد للاكتمال.