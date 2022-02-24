ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وهبوط مخزونات الوقود

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت زيادة حادة الأسبوع الماضي، في حين تراجعت مخزونات كل من البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 18 فبراير شباط إلى 416 مليون برميل، وهي زيادة أعلى كثيرا من توقعات محللين شملهم استطلاع أجرته رويترز والتي أشارت إلى ارتفاع قدره 400 ألف برميل.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار مليوني برميل الأسبوع الماضي.

وزادت استهلاك مصافي التكرير للخام بواقع 344 ألف برميل يوميا وارتفعت معدلات التشغيل 2.1 نقطة مئوية.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت نحو 600 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 246.48 مليون برميل، وهو أقل كثيرا من التوقعات البالغة 1.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نحو 600 ألف برميل إلى 119.68 مليون برميل، وهي أيضا أقل من التوقعات البالغة 1.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي زاد بمقدر 623 ألف برميل يوميا.