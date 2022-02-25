أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022.. تراجع قوي في سعر المعدن الأصفر

الاقتصاد
بوابة الفجر
Advertisements

هدأت حالة الارتباك التى أصابت  أسعار الذهب لتتراجع بقوة في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليسجل سعر عيار 21  إلى  نحو 832 جنيه للجرام،  وسعر عيار 24  إلى 950.75 جنيه للجرام، وسعر عيار 18 إلى 713.25 جنيه للجرام، والجنيه الذهب إلى 6656 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع  قوي في أسعار الذهب بعد ارتفاعه  صباح أمس فوق 1،970 دولار للأوقية، ويتداول الآن دون 1،900 دولار للأوقية، بخسائر تتجاوز 72 دولار في يوم واحد.

ويعزى تراجع الذهب إلى عزوف القوى الغربية عن مجابهة التدخل الروسي في أوكرانيا عسكريًا، والاكتفاء بالعقوبات الاقتصادية المشددة التي تستهدف ردع روسيا على المدى الطويل بإخراجها من النظام الاقتصادي العالمي.

وفي ظل التقلب تحولت المؤشرات الأمريكية من السلبية إلا الإيجابية، ويتداول داو جونز وحده باللون الأحمر، ولكنه قلص خسائره بقوة.

 

Advertisements

الأكثر قراءة

تطورات جديدة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

ليس ساسي.. حقيقة عودة نجم الزمالك

موسيماني يطالب الأهلي بتدعيم هذا المركز في الصيف

عاجل.. النصر السعودي يحسم صفقة نجم الزمالك بشكل رسمي

عاجل.. الأهلي يُعلن إعارة ثنائي الفريق

عاجل.. أول تعليق من "التموين" بشأن أسعار القمح وتأثر رغيف الخبز بعد الحرب على أوكرانيا

خسائر مالية فادحة تضرب يوفنتوس

تأهل بورتو وإشبيلية وأتالانتا إلى دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي