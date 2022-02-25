حصاد الـ "توك توك".. حسم الجدل بشأن عودة الجالية المصرية بأوكرانيا وكيفية تعامل مصر مع السياح "الأوكران والروس"

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، زج أمريكا بأوكرانيا في مواجهة غير متوازنة، وكيفية تعامل مصر مع السياح الروس والأوكران ممن انتهت إقامتهم، فضلا عن حسم الجدل بشأن عودة الجالية المصرية بأوكرانيا.

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

تسليح أوكرانيا

قال احمد عليبة، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الأزمة الأوكرانية مع روسيا لها إرهاصات قديمة وأزمات ممتدة، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب على أوكرانيا ستكون صعبة.

وأضاف "عليبة" خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء: "كان في نوع من التصور بأن أوكرانيا عندها أدوات تقدر تقاوم بها والتدريب الذي حصل للجيش الأوكراني"، مشيرا إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في حالة انكشاف للتسلح الذي حصل للجيش في أوكرانيا خلال الفترة الماضية، موضحًا أن البعض كان يعتقد قدرة الجيش الأوكراني على صد الهجوم الروسي بعد الدعم الأوروبي على مدار السنوات الماضية.

أمريكا زجت بأوكرانيا في مواجهة غير متوازنة

قال أشرف كمال، رئيس مركز الدراسات المصرية الروسية، إن دول أوروبا لم تترك لروسيا سبيل آخر للحفاظ على أمنها ومصالحها وبالتالي الخيار الوحيد لروسيا كان استخدام القوة لحماية مصالحها.

وأضاف "كمال" في اتصال هاتفي له مع الإعلامي إبراهيم عيسى ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس أن الحرب الروسية على أوكرانيا لم تكن مفاجأة، مشيرًا إلى أنها كانت متوقعة منذ شهور.

وأشار إلى أن ما حدث اليوم نتيجة حتمية لما سبقها ونتيجة تراكمات سابقة، موضحا أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا لا تستهدف المواطنين والمقيمين بها ولكن حرب عسكرية.

وتابع: "الأمريكان زجوا بأوكرانيا في مواجهة روسيا وهم يعلمون أنه لا طاقة للجيش الأوكراني في مواجهة الجيش الروسي حال قيام مواجهة مسلحة".

واستطرد: “الحرب محسومة منذ بدايتها وأوكرانيا أمام مصير محتوم وأمريكا دفعتهم إلى مواجهة غير متوازنة وروسيا أجبرت على هذا الطريق، وروسيا تثبت للعالم أن موازين القوى في العالم قد تغيرت”.

وأردف: "على أمريكا أن تنصت لمصالح الآخرين كما تنصت لمصالحها، والحرب ستعيد تشكيل التوازن العالمي لصالح روسيا"، مؤكدًا ضرورة عدم إغفال دور الصين الحليف القوي لروسيا.

تعامل مصر مع السياح الروس والأوكران

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن السياح الروس في مصر أو الأوكران الذين انتهت برامجهم السياحية في مصر، الحكومة المصرية لن تطالبهم بالمغادرة.

وأوضح "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي" والمذاع عبر قناة "المحور "أن وزارة السياحة وجهت كل الفنادق التي يقيم فيها سياح روسيين أو أوكرانيين باستمرار تقديم كل الخدمات لهؤلاء حال انتهت فترة إقامتهم.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن السفارة الأوكرانية في القاهرة على تواصل مع وزارة السياحة لسرعة حل هذا الأمر فور إعادة فتح الأجواء.

عودة الجالية المصرية بأوكرانيا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن عدد أفراد الجالية المصرية في أوكرانيا يصل إلى 6 آلاف طالب منهم أكثر من 3 آلاف طالب، وموزعين على 21 مدينة أوكرانية.

وأشار "مكرم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الخميس، إلى أنها عقدت جلسة افتراضية حوارية اليوم مع عدد من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا بحضور رئيس الجالية هناك، لافتة إلى أن الطلاب المصريين في أوكرانيا في حالة من القلق، ويريدون العودة إلى مصر، ويسألون عن مصير دراستهم.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الجالية المصرية بخير، وتم رفع طلبات الجالية المصرية بأوكرانيا برغبتهم في العودة إلى مصر للقيادة السياسية لاتخاذ اللازم.