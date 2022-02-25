أسعار الخضراوات اليوم الجمعة 25-2-2022

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقرت أسعار الخضراوات اليوم الـجمعة، ليصعد السعر في أسواق التجزئة ليسجل كيلو الطماطم نحو 7 جنيهات وجاءت الأسعار كالتالي:

 

طماطم 7 جنيهات
خيار   12 جنيهات
جزر 5 جنيهات
بصل ابيض 5 جنيهات
بصل احمر 5 جنيهات
بذنجان ابيض  12 جنيه
بذنجان عروس 12 جنيه
بذنجان رومي   12 جنيه
 بطاطس 6 جنيهات
فلفل الوان  27 جنيه
ليمون بلدي 15 جنيه
كوسة 13 جنيه
بنجر 12 جنيه
لفت 3.5 جنيه
ثوم شبك 15 جنيه
كرنب بلدى كبير 15 جنيه
ملوخيه 12 جنيه
قلقاس10 جنيه
قرنبيط 15 جنيه
بسله  12 جنيه
بطاطا سكري 5 جنيه
كابوتشا 5 جنيه
مشروم 22 جنيه
حزمه سبانخ 4 جنيه
تفاح اصفر 23 جنيه
تفاح احمر  23 جنيه
تفاح سكرى 23 جنيه
موز بلدى 10 جنيه
افوكادو 50 جنيه
برتقال بصره 14 جنيه
برتقال بلدي 14 جنيه
برتقال سكري 14 جنيه
جوافه 10 جنيه
كانتلوب 10 جنيه
يوسفي بلدي   10 جنيه
يوسفي صيني 5 جنيه
فراوله استيفان 18 جنيه

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