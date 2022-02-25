أسعار الأسماك اليوم الجمعة 25-2-2022

شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة استقرارا فى الأسعار بلغ سعر البلطى رقم 1 ليسجل الكيلو 23.5 إلى 27.5 جنيه والبلطى 2 بسعر 20 إلى 22 جنيها والبلطى الأسوانى 17 إلى 37 جنيها والفيليه البلطى 30 إلى 110 جنيهات، وقشر البياض 80 إلى 100 جنيه والبياض الأملس البلدى 80 إلى 100 جنيه للمقاس 1 والمقاس الثانى 30 إلى 40 جنيها.

وكشفت البيانات الرسمية لسوق العبور، أن القراميط تسجل 10 إلى 20 جنيها والثعابين 50 إلى 210 جنيهات والمكرونة الخليجى 25 إلى 45 جنيها والمكرونة السويسى 30 إلى 55 جنيها والبرانيس الإسكندرانى 25 إلى 45 جنيها، المكرونة المجمدة 20 إلى 30 جنيها.

وتحرك سعر الكاليمارى 110 إلى 170 جنيها والقرش 30 إلى 40 جنيها والكابوريا 30 إلى 120 جنيها والمرجان مقاس 1 يسجل 32 إلى 38 جنيها والمرجان مقاس 2 يسجل 24 إلى 30 جنيها والمرجان المجمد 19 إلى 29 جنيها.

وبشأن سعر الجمبرى فيسجل 400 إلى 470 جنيها للجامبو، والجمبرى مقاس 1 يسجل 300 إلى 370 جنيها والجمبرى مقاس 2 يسجل 200 إلى 270 جنيها، والجمبرى المجمد مقاس 2 يسجل 85 إلى 165 جنيها.