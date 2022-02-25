محلل اقتصادي: العقوبات على روسيا ستؤثر سلبيا على أوروبا

أرشيفية
أرشيفية
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قال أحمد ياسين المحلل الاقتصادي، إن العقوبات على روسيا ستترك سلبيات كبيرة وخطيرة على الاقتصاديات الأوروبية أكثر من روسيا، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية منذ 2014 فرضت عقوبات على روسيا بعد ضم جزيرة القرم، ومنذ ذلك الحين وروسيا استطاعت أن تتجاوز هذه العقوبات وكانت تقدم البديل لمواجهة العقوبات.
وأضاف خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج "رأي عام" عبر فضائية "TeN"، مساء الخميس، أن الاقتصاد الروسي غير منتج والسوق الروسي مفتوح وضخم، وقبل غرض العقوبات كانت المنتجات الأوروبية تأخذ اهتماما كبيرا في السوق الروسي وتجني الأرباح، وبعد الهينة الأمريكية على القرار الأوروبي وفرض العقوبات على روسيا تأثرت الشركات في أوروبا.
وأوضح أن تبعات العقوبات سيكون لها تأثيرات خطيرة على أوروبا، وفي العام الماضي اعتمدت روسيا على نظامها المالي في إتمام المعاملات.

الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية عمرو عبدالحميد الاقتصاد الروسي

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