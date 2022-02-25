غدًا.. قطع المياه عن بعض المناطق بمحافظة القاهرة من الساعة 10 صباحًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، انقطاع المياه عن مناطق (منطقة العزب – استراحة الوزير – عزبة شنودة البحرية – شارع جسر السويس والألف مسكن – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وتريمف ومتفرعاتهم – الماظة – السبع عمارات – مستشفى الجلاء – أرض الجولف التابعة لمصر الجديدة – قاعدة الماظة – شارع شركات البترول بمسطرد )، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة من صباح غد السبت الموافق 26-2-2022 حتي الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم لمدة 12 ساعة.



وأرجعت الشركة سبب الانقطاع لتحويل مسار خط قطر 1000مم بشارع ابن الحكم.



وتقوم الشركة بتدبير سيارات صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجي الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون ارضي.