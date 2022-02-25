المركزي الأوكراني يحظر المدفوعات لروسيا وروسيا البيضاء والتعامل بعملتيهما



قال البنك المركزي الأوكراني إنه حظر المدفوعات لكيانات في روسيا وروسيا البيضاء وكذلك العمليات التي تشمل عملتي البلدين، وذلك بعد يوم من شن روسيا غزوا واسع النطاق.

هذا وكان المركزي الأوكراني قد فرض إجراءات صارمة ضد التحويلات المالية الرقمية في البلاد، وأمر البنك الوطني الأوكراني مصدري "النقود الإلكترونية" بتعليق إصدارها وتجديد المحافظ الإلكترونية بالنقود الإلكترونية.

وتشير النقود الإلكترونية على الأرجح إلى العملات الورقية المحفوظة في الحسابات الرقمية من خلال منصات مثل “Venmo أو PayPal”.