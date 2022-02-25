البورصة اليابانية توقف سلسلة الخسائر عند الإغلاق بدعم من أسهم التكنولوجيا

أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات الجمعة 25 فبراير بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الثقل وبعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل.

وصعد Nikkei القياسي 1.95% ليغلق عند 26476.50 نقطة، لكنه تراجع 2.3% هذا الأسبوع. وصعد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1% إلى 1876.24 نقطة لكنه تراجع 2.5% خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد خلال الليل يقودها صعود مؤشر ناسداك 3% بعدما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.