البورصة اليابانية توقف سلسلة الخسائر عند الإغلاق بدعم من أسهم التكنولوجيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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أوقفت الأسهم اليابانية سلسلة خسائر استمرت خمس جلسات الجمعة 25 فبراير بدعم من أسهم التكنولوجيا ذات الثقل وبعد انتعاش كبير في وول ستريت خلال الليل.

وصعد Nikkei القياسي 1.95% ليغلق عند 26476.50 نقطة، لكنه تراجع 2.3% هذا الأسبوع. وصعد المؤشر Topix الأوسع نطاقا 1% إلى 1876.24 نقطة لكنه تراجع 2.5% خلال الأسبوع.

وأغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع حاد خلال الليل يقودها صعود مؤشر ناسداك 3% بعدما كشف الرئيس الأميركي جو بايدن عن عقوبات جديدة قاسية على موسكو بعد هجومها على أوكرانيا.

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