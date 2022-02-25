استرداد 42 ألف متر أراضي أملاك دولة متعدى عليها بمحافظة الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، مجهودات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار تنفيذ الموجه 19 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مجهودات مركز ومدينة الواحات البحرية بإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة حيث تم تنفيذ 18 قرار إزالة أسفرت عن استرداد 18640م2 أراضى مبانى و5.5 فدان زراعي متعدى عليها خلال حملات مكبرة تم شنها أمس.

الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة وتحت غطاء امني بقوة من قسم شرطة الواحات البحرية قامت بإزالة التعديات على الأراضي ولاية المحافظة بمدينة الباويطى ومنطقة الدائري بالباويطى وقرية القبالة وبمنطقة عين تونى، حيث شملت الإزالة إزالة شقتين مسقوفة بالأخشاب وغير مسكونة، بالإضافة إلى شقتين مكتملة البناء وغير مسقوفة بارتفاع 3م بمدينة الباويطى بمنطقة الدائرى كما تم ازالة اسوار من بلوك الحجر الجيري بارتفاعات مختلفة ما بين 1.5 وحتى 2.5 متر بالباويطى وقرية القبالة بالإضافة إلى إزالة 3 غرف مسقوفة بجريد النخيل وتم إزالة 2 أساس شقة في المهد بارتفاع 1.5 بمساحة 18640 مترا مبان، وهذا وبالإضافة إلى ازالة تشوينانت من السواتر الترابية وتم استرداد 5.5 فدان زراعي بمنطقة عين تونى.

كما قامت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة الصف بتنفيذ ازاله بالمهد بناحية عرب العيايده عبارة عن 4 غرف من البلوك الأبيض ارتفاع 3 أمتار على مساحة 80 مترا.

واستكمالا لمجهودات محافظة الجيزة لضبط مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية تم إزالة تعديات على الأرض الزراعية بقرية صول بمركز ومدينة أطفيح على مساحه 600م في المهد.