رسميًا.. نقل نهائي دوري الأبطال من روسيا إلى باريس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا نقل مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا إلى ملعب جديد بعد الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وقرر الاتحاد الأوروبي نقل نهائي بطولة دوري الأبطال من غازبروم أرينا في المدينة الروسية إلى العاصمة الفرنسية باريس يوم 28 مايو المقبل.

وعقد الاتحاد الأوروبي صباح اليوم الجمعة اجتماعًا طارئًا وتم اتخاذ قرار رسمي بنقل المباراة النهائية إلى باريس بدلًا من روسيا.

وسستضيف ستاد فرنسا في باريس، الذي استضاف نهائي دوري أبطال أوروبا آخر مرة قبل 16 عامًا عندما تغلب برشلونة على آرسنال، البطولة الأوروبية في نهاية الموسم الكروي.