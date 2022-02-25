نكشف حقيقة توقيع محمد أبوجبل للنصر السعودي

تصدر محمد أبوجبل حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر، اليوم الجمعة، الموافق الـ25 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعد ورود أنباء حول توقيعه لأحد أندية الدوري السعودي.

محمد أبوجبل

وارتبط اسم محمد أبوجبل بالعديد من الأندية العربية وعلى رأسها النصر السعودي، الذي أبدى رغبته الشديدة في ضم الدولي المصري، وسط أنباء تفيد بتوقيع اللاعب للفريق.

توقيع محمد أبوجبل للنصر

ويحق للاعب محمد أبوجبل التوقيع لأي فريق نهاية الموسم الجاري، إذ ينتهي عقده مع فريق الزمالك المصري بنهاية الموسم، وهو ما يضع إدارة الفريق الأبيض بقيادة مرتضى منصور في أزمة، نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها حارسهم الدولي.

تألق محمد أبوجبل مع المنتخب

وتألق محمد أبوجبل مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2021 والتي استضافتها الكاميرو، حيث زاد عن مرمى الفراعنة في مباريات كبيرة كما تألق خلال 3 لقاءات انتهت بركلات الترجيح، كما أنه تصدى لركلة جزاء في المباراة النهائية، إلا أن السنغال توج بلقب البطولة.

محمد أبوجبل لم يوقع

ونفى شقيق محمد أبوجبل "مصطفى" توقيع شقيقه حارس الزمالك لأي فريق، مشيرا إلى أن كل ما يتم تداوله بشأن التوقيع لنادي النصر السعودي، مجرد عن تكهنات لا أساس لها من الصحة.

محمد أبوجبل يركز مع الزمالك

وأكد شقيق محمد أبوجبل ان أخيه يصب كل تركيزه في هذه الفترة مع الزمالك، ولا سيما في ظل الالتزام القاري للفريق، حيث يلتقي مع فريق الوداد المغربي في بطولة إفريقيا غدا.

ترحيب محمد أبوجبل بالتجديد

وأشار مصطفى شقيق محمد أبوجبل إلى أن الحارس الدولي يرحب بشكل كبير بالتجديد للزمالك، ولم يلتفت إلى أية التزامات أخرى إلى بعد الاتفاق مع الزمالك.

محمد أبوجبل ومباراة الوداد

ودخل محمد أبوجبل حارس المنتخب قائمة الزمالك المشاركة في مباراة الوداد غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، رفقة الحارس السيد عطية ومحمد عواد.