250 ناخبا قبل صلاة الجمعة يتوافدون على نقابة المهندسين ببورسعيد

تجري نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، اليوم الجمعة، انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد، والسبعة مقاعد لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وانتخابات الشعبة العامة للنقابة العامة بالقاهرة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى السابعة مساء.

ويصل عدد أعضاء النقابة الفرعية ببورسعيد إلى 11 ألفا و400 مهندس ممن لهم حق الترشيح، وفي الغالب يصل متوسط العدد الفعلي والمتوقع إلى 200 مهندس ناخب من إجمالي 11400 مهندس.

ويتنافس على مقعد النقيب ثلاثة وهم الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين الحالي، والدكتور محمد الجوهري عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين سابقا، والمهندس جابر رحيمة.

كما يتنافس على السبعة مقاعد بمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد فى التجديد النصفي الحالي والذي يتم كل أربعة أعوام، عدد 23 مهندس ومهندسة، مقسم إلى سبعة مهندسين قسم ميكانيكا ويتم اختيار 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهربا ويتم أختيار 2من المرشحين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني يتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مهندسين قسم عمارة ويتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة(التعدين، البترول، والغزل والنسيج).

وبالإضافة إلى ذلك انتخابات الشعب التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، ويتم الإختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن،

وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة 3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.

ووصل عدد الوافدين من مهندسين محافظة بورسعيد على مقرات الإنتخابات داخل مبني النقابة الفرعية ببورسعيد بشارع عرابي في نطاق حى الحرب إلى الآن 500 ناخب تقريبا، حيث شهدت الساعات الأولي من صباح اليوم توافد ضعيف، وشهدت تزايد وإقبال الكبير عقب صلاة الجمعة، وتستمر مقرات الإنتخاب في استقبال الوافدين إلى الساعة السابعة مساءً اليوم.