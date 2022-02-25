نقيب المهندسين: المجلس الحالي لا يتقاضى أي مال أو بدلات

قال هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمرشح علي مقعد النقيب العام، أن المجلس الحالي لا يتقاضى أي مال أو بدلات من النقابة، مؤكدا علي تطوعهم لخدمه المهندسين والنقابة.

وأوضح هاني ضاحي في تصريح خاص إلى "الفجر"، أن انتخابات النقابة تشهد منافسة شريفة بين جميع المرشحين في كافة النقابات بالجمهورية.

وأضاف أن قائمة "مهندسون في حب مصر" تحتوي على 80% من الشباب.

وعن الشائعات قال إن النقابة تتعامل بشكل كبير وفوري، وهذا في الوقت الذي تنتشر فيه الشائعات بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وأدلى ضاحي بصوته في انتخابات المهندسين بالقاهرة المنعقدة الآن بالحديقة الصينية بمدينة نصر.

وتشهد الانتخابات منافسة شرسة بين قائمتى «مهندسون فى حب مصر»، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب الحالي، و«نقابيون من أجل المهندس»، برئاسة طارق النبراوى، نقيب المهندسين السابق.

وانطلقت المرحلة الأولى من إنتخابات نقابة المهندسين التى تعقد بالحديقة الصينية بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، لاختيار رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، ممن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

وقد فتحت اللجان أبوابها للتصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء.

ويذكر أن الدكتور مهندس محسن شاهين عضو مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ورئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أكد أن العملية الانتخابية تتم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى منها والتي أنطلقت منذ قليل خاصة بانتخاب رؤساء النقابات الفرعية بمحافظات الجمهورية وكذلك أعضاء مجالسها وأعضاء مجالس الشعب، والمرحلة الثانية تتم يوم الجمعة 4 مارس القادم وتخص نقيب عام المهندسين والأعضاء المكملين بهيئة المكتب وعددهم 11 عضوًا، كما يتم الإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية بنفس اليوم، أما المرحلة الثالثة والأخيرة تتم يوم الجمعة 11 مارس ومخصصة للإعادة علي منصب النقيب العام.

ولفت شاهين إلي أن أعضاء عمومية القاهرة الفرعية ممن لهم حق التصويت ٢٤٠ ألف مهندس، علما بأن من لهم حق التصويت علي مستوي الجمهورية يتخطى ٧٥٠ ألف مهندس ويزيد.

وأشار إلى أن النقابة الفرعية بالقاهرة قامت بتجهيز مقر الانتخابات على أعلى مستوى، مشددًا على أن لجنة الانتخابات على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

كما أكد رئيس لجنة الانتخابات بنقابة مهندسين القاهرة أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية.

وشدد "شاهين" على أن إجراءات العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل، لافتًا إلى أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدني والإسعاف الطبي إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

كما شدد الدكتور "محسن شاهين" على أن جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسي مصر.

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق.