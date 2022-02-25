تأثر الفنان علي الحجار بسبب "أبويا الحبيب"

تصدر الفنان المطرب علي الحجار اليوم الجمعة، الموافق الـ25 من فبراير 2022، بعدما حل ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي رفقة ابنه الصغير.

تأثر علي الحجار

وتأثر علي الحجار عندما قام بغناء أغنيته "أبويا الحبيب" حيث تذكر دويتو شقيقه الراحل أحمد الحجار، وكاد أن يبكي، وبدل كلمات الأغنية إلى "أخويا الحبيب" في مشهد انعكس على مشاعر الحاضرين.

علي الحجار يذكر أخاه

وتحدث علي الحجار خلال ظهوره مع منى الشاذلي عن أخيه أحمد الذي رحل عن عالمنا منذ أسابيع، مؤكدا حزنه الشديد لرحيله وأنه كان يمثل له أشياء كثيرة، وإنه رحل دون سابق إنذار.

علي الحجار ورحيل أخيه أحمد

وقال علي الحجار إن شقيقه أحمد رحل دون شعوره أو معاناته من أي مرض، وتوفي في غرفته ورحل بشكل طبيعي ولم يذهب إلى الطبيب طيلة حياته، لافتا أنه كان يشاهد إحدى المباريات على "لاب توب" ثم توفى.

حزن علي الحجار

ولفت علي الحجار إلى حالة الحزن التي انتابت عليه حينما رحل أخيه احمد قائلًا: "موت الأخ من الأشياء الصعبة للغاية، وهو أكبر مني بسنة ونصف.. كان معي طوال الوقت وكان يلحن لي جميع الأغاني.

وفاة شقيق علي الحجار

وأوضح علي الحجار أنه رأى ابن شقيقه الراحل أحمد اتصل به وخلال ذهابه إلى البيت، شاهد ابن أخيه عصام بنفس ملامح والده، في رسالة إلى مقدر العلاقة الطيبة التي تجمعهما.