وزير الزراعة يطالب مسئولي المركز الدولي للأسماك برؤية لتنمية الثروة السمكية في إفريقيا

الاقتصاد
بوابة الفجر
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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  اليوم د. مونتيجومرى سايمس، المدير التنفيذى بالمركز الدولي للاسماك والوفد المرافق له.


وخلال الإجتماع وزير الزراعة أكد على ضرورة أن يكون للمركز الدولي دورا في تنمية الثروة السمكية في مصر وإفريقيا نظرا لوجود المقر القطري للمركز بالقاهرة 
القصير طلب تقريرا عن انجازات المركز واعماله خلال الخمس سنوات الماضية والدور الذى قام به  فى مجال تنمية الثروة السمكية وتنفيذ اهدافه وفقا لاتفاقية إنشاؤه ‏كما طلب خطته المستقبلية لتحقيق هذه الاهداف.


‏ ‏وفى ذات السياق الوزير وجه مركز البحوث الزراعية وهيئة الثروة السمكية بتعميق التعاون بينهما وبين المركز الدولي للأسماك ‏بما يسهم فى دعم الثروة السمكية من خلال آليات محددة على أن تعرض تقارير دورية بنتائج ذلك  .


وزير الزراعة طلب ‏أيضا من المركز الدولي للأسماك تقريرا عن نتائج  التعاون بينه وبين المعمل المركزي لأبحاث الثروة السمكية التابع لمركز البحوث الزراعية

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