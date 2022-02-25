القس رفعت فكري رئيسا بالتزكية لمجمع القاهرة الإنجيلي

أقباط وكنائس
القس رفعت فكري سعيد
القس رفعت فكري سعيد
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اختار مجمع مشيخة القاهرة الإنجيلي، في انعقاده ٢٥ فبراير ٢٠٢٢ بقاعة ديلز، القس رفعت فكري سعيد، رئيسا له بالتزكية لهذه الدورة ١٥٩.

وولد القس رفعت فكري، ٢٠ يونيو ١٩٦٩، وهو رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية بمصر 
والأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط.


المؤهلات العلمية
- حاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية ١٩٩٤.
- حاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة ٢٠٠٤.
- التحضير لدرجة الماجستير بكلية الدراسات الأفريقية العليا - جامعة القاهرة - قسم سياسة واقتصاد بعنوان لاهوت التحرير وأثره في تحرير جنوب إفريقيا.
- محاضر بالمؤتمرات الخارجية والداخلية عن المواطنة وحقوق الإنسان 
- كاتب للعديد من المقالات الأسبوعية في الجرائد المصرية والمواقع الإلكترونية.

مؤلفاته
+ كتاب العنف ضد المرأة 
+ كتاب المسيحية والعنف
+ كتاب من قس إنجيلي إلى شيخ الأزهر
+ كتاب الإصلاح الديني بين الشرق والغرب 
+ كتاب التسامح الفضيلة الغائبة
+ رئيس سنودس النيل الإنجيلي ٢٠١٨ - ٢٠١٩
+ راعي الكنيسة الإنجيلية بأبو حماد - محافظة الشرقية   ١٩٩٧ – ٢٠٠٠
+ راعي الكنيسة الإنجيلية بأرض شريف -  شبرا  ٢٠٠٠  - ٢٠١٥.

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