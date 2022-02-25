حالة الطقس غدا السبت 26-2-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد دافئ على الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة على كل الأنحاء ليلا.

حالة الطقس غدا

وأضحت هيئة الارصاد الجوية أنه اعتبارا من، غدا السبت، من المتوقع أن يكون هناك استقرار في حالة الطقس، وبكون هناك كثافة في الشبورة المائية من الساعة 4 صباحا وحتى الساعة 8 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنيسة لحالة البحر المتوسط، فمن لمتوقع أن تكون حالة الطقس به معتدلة إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فمن المتوقع أن يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.5: 2 متر، ويكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

درجات الحرارة المتوقعة غدا، على عدد من مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 19- 10

الإسكندرية 18- 11

وادي النطرون 20- 11

طنطا 20- 12

شبين الكوم 21 - 11

دمنهور 20- 12

بلطيم 19- 11

مطروح 18- 11

السلوم 17- 10

سيوة 20- 08

بورسعيد 19- 12

دمياط 19- 11

الزقازيق 20- 11

المنصورة 20- 10

الإسماعيلية 19- 10

السويس 20- 11

العريش 19- 10

رفح 18- 09

رأس سدر 20- 12

نخل 21-04

نويبع 22-15

طابا 22- 13

كاترين 20- 03

الطور 21-11

شرم الشيخ 21-13

الغردقة 22- 14

مرسى علم 22- 13

الفيوم 19- 09

بني سويف 20-08

المنيا 20-07

أسيوط 20- 07

سوهاج 21 -08

قنا 22- 09

الأقصر 22- 09

أسوان 22- 10

إدفو 23-11

أبو سمبل 23-11

الوادي الجديد 23- 06

شلاتين 25- 12

أبو رماد 23- 13

حلايب 23- 13

رأس حدربة 25- 14