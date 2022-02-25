منافسة وعرض مشاريع وجوائز قدرها 150 ألف.. تفاصيل المبادرة المجتمعية لمناهضة العنف ضد المرأة

أخبار مصر
أرشيفية
أرشيفية
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اقيم اليوم الجمعة المبادرة المجتمعية من اجل مناهضة العنف ضد المرأة من خلال تقديم الدعم للفتيات والنساء اللاتي تقدمن بمشاريع لمؤسسة انتربرنيل تساهم في القضاء على ظاهرة العنف الممارس ضد المرأة.

 

وصرحت رانيا ايمن المدير التنفيذي للحدث ان هذه المبادرة المجتمعية تناقش وتتناول قضايا العنف ضد المرأة بمنظور مختلف ومن خلال ايجاد حلول يتم تنفيذها على ارض الواقع وذلك من خلال التعاون الذي قدمته شركة ايفون بدعم وتمويل مشاريع هؤلاء الفتيات والنساء.

 

واضافت رانيا ايمن ان الفتيات والنساء من بينهن مر بتجربة العنف لذلك تجد مشاريعهن صادقة ونابعة من احساسهن ومشاعرهن كما انهن يسعين إلى خلق حالة من التوعية لهؤلاء النساء اللاتي مازال البعض منهن ضحايا للعنف بكل انواعه.


كما كشفت رانيا ايمن إنه سيتم الاعلان عن الفائزات في ملتقى she can الدي سيقام في الخامس من شهر مارس المقبل، وهو شهر المرأة في العالم اجمع ليكونوا الفائزات تحت مظلة رائدات الاعمال في مصر.


ويقوم بتقييم المشاريع التي عرضت اليوم ل ١٥ متسابقة أعضاء لجنة التحكيم وهم ملك المصري العاملة في مجال التعليم والرسم، وجيسي رضوان صاحبة منصة مساعدة الأمهات لإيجاد فرص العمل، وداليا ربيع صحفية سابقة وعضو في الأمم المتحدة.  
 

وستقيِّم لجنة التحكيم المشاريع من خلال معايير معينة التي يقدمها مجموعة من الفتيات ذوات الأعمار والوظائف المختلفة من أجل مناهضة العنف ضد المرأة، ومن الموجب أن تطبق المشاريع بعد إعلان الفائزة،وسيتم اختيار 3 فتيات من الفائزات من أصل 15، واللاتي سيحصلن على ثلاث جوائز.

المبادرة الاجتماعية ندوة مناهضة العنف ضد المرأة ظاهرة العنف

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