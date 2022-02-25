ننشر رسوم تجديد رخصة قيادة الدراجة النارية 2022.. وهذه الشروط المطلوبة

خلال الساعات القليلة الماضية، يبحث عدد كبير من المواطنين عن رسوم تجديد رخصة قيادة الدراجة النارية والشروط المطلوبة، حيث يفضل الكثير شراء دراجة نارية كبديل لشراء سيارة، لعدم القدرة على شراء سيارة مناسبة لارتفاع أسعارها مقارنة بالموتوسكلات، وأيضا يفضلها البعض للحصول على ميزة القيادة بسرعة وسهولة دون التقييد بالزحام على الطريق عكس السيارة.

وفي إطار اهتمام المواطنين بالبحث في الساعات الأخيرة الماضية عن رسوم تجديد رخصة قيادة الدرجة النارية 2022 والشروط المطلوبة، نستعرض لكم متابعي موقع الفجر الإلكتروني التفاصيل وفقا لبوابة دليل الخدمات العامة التابعة لبوابة الحكومة المصرية، وذلك على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة دراجة نارية

وتتمثل الأوراق المطلوبة لتجديد رخصة دراجة نارية وفق بوابة دليل الخدمات العامة في:

تقديم طلب على النموذج المعد لذلك لقسم المرور المختص

تقديم شهادة مخالفات

تقديم إثبات شخصية ومحل الإقامة

تقديم الرخصة المنتهية

رسوم تجديد رخصة قيادة الدرجة النارية 2022

وجاءت رسوم تجديد رخصة قيادة الدرجة النارية 2022، بـسعر 100 جنيه مصري وذلك وفق بوابة دليل الخدمات العامة.

شروط تجديد رخصة قيادة الدراجة النارية

ووفق دليل الخدمات العامة التابعة لبوابة الحكومة المصرية تتمثل شروط تجديد رخصة قيادة الدراجة النارية في سداد الرسوم المقررة، وأيضًا تقديم إثبات اللياقة الطبية بموجب شهادة طبية من طبيب باطنة وطبيب رمد، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة لكي تم استلام رخصة قيادة الدراجة النارية.

الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة قيادة الدراجة النارية

وتتمثل الإجراءات المطلوبة لتجديد رخصة قيادة الدراجة النارية وفق بوابة دليل الخدمات العامة في:

الذهاب إلى شباك التجديد للاستعلام.

دفع الرسوم في الخزنة.

التصوير في الغرفة المخصصة لذلك.

عمل شهادة بيانات.

عمل شهادة مخالفات.

تقديم المستندات إلى الشباك المختص.

ثم استلام رخصة قيادة الدراجة النارية.