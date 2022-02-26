حصاد الـ "توك توك".. تطورات أوضاع الطلاب المصريين بأوكرانيا بعد الغزو الروسي

شهدت مصر على مدار 24 ساعة، العديد من القضايا الهامة، التي ركزت عليها برامج التوك شو، والقنوات الفضائية، من بينها، رسالة استغاثة من طالب مصري في أوكرانيا بالرئيس السيسي، ورسالة طمأنة من الخارجية بشأن الطلبة المصريين في أوكرانيا، فضلا عن مبادرة لاستضافة الطلاب المصريين في أوكرانيا، واستغاثة طالبتان مصريتان في أوكرانيا: "انقذونا.. المنتجات في السوبر ماركت خلصت".

وفيما يلي، ترصد "الفجر"، أبرز ما جاء ببرامج "التوك شو" خلال الساعات الفائتة:

رسالة استغاثة من طالب مصري في أوكرانيا

وجه على الخرصاوي، أحد الطلاب المصريين في أوكرانيا، رسالة استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إرسال طائرة من أجل عودة الطلاب المصريين في أوكرانيا بعد التطورات المتلاحقة الحالية.

وقال "الخرصاوي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "مش عارفين نشتري وماكينات الصراف الآلي فارغة من الأموال وهناك انقطاع للمياه والكهرباء".

وأضاف: "نرجو من الرئيس السيسي إرسال طائرة من أجل عودتنا إلى مصر لأننا تعبنا وقلقانين من صوت الصواريخ والمدرعات والإنذارات".

مصر لا تترك أبنائها

كشف السفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، آخر تطورات أحوال الطلبة المصريين في أوكرانيا بعد القصف الروسي لها منذ أمس الخميس.

وقال "عبد الصادق" في اتصال هاتفي مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الجمعة: "نتابع مع سفارتنا في أوكرانيا ورومانيا على مدار الساعة".

وأضاف: "بعض الطلاب المصريين لم يوصلوا لنا ونتابع موقفهم لحظة بلحظة وتم التواصل مع ذويهم في مصر لأن هناك بعض الطلبة الذين اضطروا للجوء إلى الملاجئ بعيدًا عن مساكنهم".

وتابع: "جاليتنا بخير ولم يحدث أي شيء لأي طالب ومصر لا تترك أبنائها وفيه بعض منهم أخذوا منافذ آمنة والتوجيه القادم للسفارة في كييف أن الطلبة في المدن الشرقية ومدينة خاركييف لا يتحركوا لضمان سلامتهم".

واستطرد: "مصر مبتسبش ولادها والجالية المصرية هترجع بالسلامة وفيه تواصل مستمر ونقوم بالتحرك وفق لمجريات الموقف على الأرض".

استضافة الطلاب المصريين في أوكرانيا

كشف محمد العيسوي، صاحب مبادرة استضافة الطلاب المصريين في أوكرانيا، تفاصيل مبادرته بشأن استضافة الطلبة المصريين في أوكرانيا في منزله حتى انتهاء الأزمة الحالية.

وقال "العيسوي" في مقطع فيديو بثه عبر موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" اليوم الجمعة: "سعيد أن ربنا ألهمني بهذه المبادرة بعد ما شوفت بعض المصريين بياخدوا الموضوع بشكل فيه ضحك أنهم يدعو الأوكرانيات في بيوتهم".

وأضاف "مبسوط من الحكومة المصرية ووزير السياحة وغرفة المنشآت السياحية على المشاركة في تطورات هذه الأزمة وأنهم أعلنوا استضافة الأوكران مجانًا في فنادق مصر حتى تتحل الأزمة الأوكرانية".

وتابع "أنا بقالي سنين عايش بين مصر وموسكو وأنا بيتي مفتوح لأي أحد خاصة الطلبة اللي بيدرسوا في أوكرانيا ومش عارفين يرجعوا وبيتي يتسع لثمان أشخاص خاصة من الطلبة المصريين الذين لا يستطيعون العودة".

واستطرد: "روسيا مفيهاش أي مشاكل والحياة فيها طبيعية ومستقرة والمشكلة في داخل أوكرانيا ونتمنى أن هذه المشكلة تتحل واعتقد أنها ستتحل قريبًا والموضوع سينتهي".

وأردف "معتقدش أنه سيكون فيه أي خطر في روسيا على الطلبة اللي بيدرسوا هنا ولكن الخطر للطلبة في أوكرانيا وربنا يعدي هذا الموضوع على خير وكل الناس يرجعوا بسلام وخير".

واستكمل حديثه: "ياريت كل مصري عايش في روسيا أو في منطقة يستضيف أكبر عدد من الطلبة حتى يقدروا يرجعوا إلى مصر بالسلامة".

المنتجات في السوبر ماركت خلصت

عرضت فضائية "العربية"، اليوم الجمعة، مقطع فيديو لطالبتين مصريتين تدرسان في أوكرانيا تكشفان خلاله طبيعة الوضع لديهن في أوكرانيا.

وقالت إحدى الطالبتين، إنهما تدرسان بكلية صيدلة، مضيفة: "الوضع ليس مستقر ولازم ينزلونا، ومش عارفين ننزل، والمنتجات في السوبر ماركت خلصت، أرجوكم اتصرفوا"، متوقعة قطع خدمة الإنترنت والكهرباء عنهن خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الطالبة الأخرى: "إحنا محبوسين في البيت ومش عارفين نعمل ايه، وأهلنا مرعوبين علينا، اللي يقدر يعمل حاجة يعملها ويساعدنا"، لافتة إلى أن هناك فتيات تم طردها من منازلهن، مطالبة المسئولين في مصر التدخل وإنقاذهن.