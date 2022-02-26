أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 26-2-2022

استقرت أسعار الذهب فى مصر، اليوم السبت، بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس بقيمة 5 جنيهات، إبان زيادة عالمية طرأت على تعاملات البورصة العالمية، بالتزامن مع استمرار الهجمات الروسية على أوكرانيا، حيث سجلت الأوقية 1912 دولارًا، هذه الارتفاعات لم تحدث منذ 2020.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 558 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 717 جنيهًا.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 837 جنيهًا.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 956 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب:

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6746 جنيهًا.





