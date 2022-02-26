"بلومبرج": تحركات جدية لفصل روسيا عن نظام "سويفت" للتعاملات المصرفية

ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها أن واشنطن تدرس مع شركائها الأوروبيين بجدية فصل روسيا عن نظام "سويفت" الدولي للتعاملات المصرفية.



وحسب المصادر، فإن ممثلي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يبحثون إمكانية ممارسة الضغط على قيادة الاتحاد الأوروبي من أجل فصل روسيا في تحرك مشترك عن نظام "سويفت".

واشارت الوكالة إلى أن الخطط بهذا الشأن يتم تنسيقها مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي يعمل كهيئة إشراف على "سويفت" في الولايات المتحدة. وأكدت الوكالة أن القرار النهائي بشأن هذه القضية لم يتخذ بعد.

وامتنعت الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى الآن عن فصل المؤسسات المصرفية والمالية الروسية عن نظام "سويفت". وفي رده على أسئلة الصحفيين الخميس أقر بايدن بأن بعض الدول تعارض تلك الخطوة وسط مخاوف من أن تؤثر سلبا على العلاقات المالية والاقتصادية مع شركائها الروس.

وأمس الجمعة قال بايدن إن واشنطن لم تسحب فكرة فصل روسيا عن "سويفت" من الطاولة وأن مناقشتها "ستستمر".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندى جاستين ترودو إن بلاده تدعم إقصاء روسيا من نظام "سويفت". وحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قادة الناتو على اتخاذ "إجراءات فورية" ضد روسيا فيما يتعلق بنظام "سويفت"، فيما لا تزال ألمانيا مترددة بشأن جدوى هذه الخطوة.

يأتي ذلك ضمن ردود الأفعال الغربية على العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا في أوكرانيا الخميس بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.