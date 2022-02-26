اجتماع مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية للاستماع لمشاكلهم ووضع مقترح لبروتوكول تعاون

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية اهتمام وزير المالية وحرصه على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي المختلفة، لعرض وحل المشاكل وتسهيل الإجراءات لكافة الممولين ونشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق القانون بشكل صحيح بما يحفظ حقوق المواطنين ويحفظ كذلك حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين مصلحة الضرائب ونقابة المهن الموسيقية تم عقد اجتماع من أجل بحث ودراسة وضع بروتوكول تعاون يراعي ظروف صغار الموسيقيين ويقوم بتذليل كافة العقبات وتسهيل الإجراءات أمامهم، ويأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي تمر بها الآن المهن الموسيقية، مشيرًا إلى الدور الهام للفنانين في الارتقاء بالمجتمع.

وأشار" عبد القادر " إلى أن مصلحة الضرائب تطمئن جميع الممولين وبخاصة أعضاء نقابة المهن الموسيقية حيث أن مصلحة الضرائب ليست مصلحة جباية والقوانين الضريبية واضحة، وتقوم المصلحة بمساعدة المجتمع الضريبي على الالتزام الطوعي، من خلال امدادهم بالثقافة الضريبية المطلوبة، وتقديم كافة سبل الدعم الفني المجاني والتوعية الضريبية اللازمة لهم، موجهًا الشكر للفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية ومجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية على تعاونهم الدائم مع المصلحة وحرصهم على الالتزام الطوعي لأعضائها وكذلك حرصهم على الالتزام بالقوانين الضريبية.



ومن جانبه أكد " الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية " على أهمية الضرائب وأنها عماد الموازنة العامة للدولة،مشيدًا بالتعاون الذي لمسه في التعامل مع مصلحة الضرائب قائلا " هناك صفحة جديدة تفتحها مصلحة الضرائب في التعامل مع المواطنين ممتلئة بالتعاون والثقة والشفافية وطمأنة للمجتمع الضريبي "، لافتًا إلى أنه بالرغم أن هناك العديد من العثرات والصعاب التي يواجهها الموسيقيين ، وحالة التوقف الفني على مدى سنتين تقريبا جراء فيروس كورونا، إلا أن هناك حرص شديد من جانب أعضاء النقابة على الالتزام بأحكام قوانين الضرائب.

وقال " الفنان هاني شاكر " إن نقابة المهن الموسيقية على أتم الاستعداد للتعاون من أجل الوصول لوضع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب يضع نصب عينيه صغار الموسيقيين الذين يمثلون القطاع العريض من الموسيقين العاملين بنسبة تصل إلى أكثر من 70% منهم، بحيث يقوم هذا البروتوكول بحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات التي يواجهها أعضاء نقابة المهن الموسيقية ، مؤكدا أن نقابة المهن الموسيقية حريصة كل الحرص على صغار الموسيقين وتعمل جاهدة أن تحقق ما فيه الصالح لهم وخاصة مع الظروف الصعبة التي يمرون بها، واى عضو في النقابة لديه مشكلة مع الضرائب يتوجه فورا إلى النقابة والتي ستقوم بدورها في التواصل مع مصلحة الضرائب لحل تلك المشكلات بشكل ودي.



وفي سياق متصل أكد " صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على أن مصلحة الضرائب المصرية حريصة على مد جسور الثقة والتواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المصري فهناك تواصل مستمر، ونحن نعمل بشفافية مطلقة، وهناك ثقة متبادلة مع الممولين والمسجلين، ونحن نعمل بالقانون وبروح القانون، وأن هذا الاجتماع يعد فرصة جيدة للاستماع لكافة المشكلات ووضع آليات محددة للتوصل لحلها بشكل صحيح من خلال بروتوكول تعاون يلبي متطلبات نقابة المهن الموسيقية وفي نفس الوقت يحافظ على حقوق الخزانة العامة للدولة،، موضحًا أن من أهم المميزات التي سيقدمها هذا البروتوكول هو عدم اتخاذ أي إجراءات نحو أي عضو بنقابة المهن الموسيقية إلا بعد الرجوع إلى النقابة، حيث تُعد النقابة هي الممر والوسيط بين المصلحة وبين كافة الموسيقيين الأعضاء لديها.

وقال " صلاح يوسف " إن وحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تقوم بتنظيم ندوات مجانية للتوعية الضريبية أون لاين يوميًا، وأنه تم الاتفاق مع نقابة الموسيقيين على تنظيم مثل تلك الندوات وورش العمل المجانية لأعضاء النقابة عن كيفية التعاملات الضريبية الصحيحة، وكيفية تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، مضيفًا أن قطاع البحوث الضريبية هو المنوط به حل أي مشكلات تواجه الممولين في جميع أنحاء الجمهورية.

وفي سياق متصل أعرب " علاء عيسى رئيس قطاع البحوث الضريبية " عن سعادته بهذا الاجتماع ليكون اللبنة الأولى التي تتم في سبيل وضع مقترح لبروتوكول تعاون مع نقابة المهن الموسيقية نضع فيه إجابات لكل التساؤلات،مؤكدًا على أنه في إطار الحرص على العلاقات الودية بين أطراف المنظومة الضريبية فسوف يتضمن البروتوكول تشكيل لجنة مشتركة تتكون من أعضاء من كل من مصلحة الضرائب المصرية ونقابة المهن الموسيقية للنظر في أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذا البروتوكول المزمع عقده ولحل كافة المشكلات التي تواجه أعضاء النقابة أولا بأول بشكل ودي.

وأوضح " رئيس قطاع البحوث الضريبية " أن المصلحة ستقدم كل الدعم والمساعدة لنقابة المهن الموسيقية، وسيتم تقديم التوعية اللازمة بكافة المستجدات الضريبية، حتى يكون كل أعضاء النقابة ملتزمين ضريبيًا بشكل صحيح، موضحًا أنه تم تكليف نقابة المهن الموسيقية بعمل دراسة أوضاع وظروف الموسيقيين، وتصنيفهم إلى فئات، بحيث تستطيع مصلحة الضرا