طلاب كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس يزورون العاصمة الإدارية





نظمت جامعة عين شمس وبالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة، تنظيم واشراف الأستاذة الدكتورة راندا كمال عبد الرؤف وكيل كلية الدراسات العليا للطفولة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتحت إشراف إدارة التربية العسكرية بالجامعة،زيارة إلى العاصمة الادارية الجديدة تضمنت نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية،

قام بتنظيمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الدراسات العليا للطفولة.

يأتي ذلك في إطار دخول مصر عصر الجمهورية الجديدة والتي أطلق شرارتها سيادة رئيس الجمهورية وحرص سيادته بالالتزام بتنفيذ الأعمال الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق جداول التنفيذ المخطط لها، ونظرآ لقرب نقل دواوين الحكومه والمؤسسات السيادية والتشريعية إلي العاصمة الإدارية الجديدة طبقآ لتوجيهات سيادته. وايمانا من جامعة عين شمس بأهمية التعرف على ما تم انجازه في العاصمة الادارية على أرض الواقع ونقل صورة حقيقية للتطويرالذي يتم على كافة المستويات بها.

و قد كان في استقبال الزائرين من الكلية، اللواء محمد سعد زغلول مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالعاصمة الادارية الجديدة في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث تمت زيارة معظم الإنشاءات الهامة بالعاصمة والتي تضمنت كاتدرائية ميلاد المسيح، مستشفى العاصمة، معرض كنوز للرخام والجرانيت، المدينة الرياضية، رئاسة مجلس الوزراء، الحي الحكومي (وزارة المالية)، النصب التذكاري وحديقة الشعب، مجلس الشعب، ساري العلم، ثم قام سيادة اللواء بعرض وافي لجميع المشاريع التي تمت انشائها في العاصمة وعرض فيلم تم تصويره من الطائرة يوضح جميع المعالم الهامة في العاصمة وفيلم آخر تم تصويره في المساء يظهر جمال العاصمة تحت الأضواء الليلية. واختتمت الزيارة في تمام السابعة مساء بجولة في جامع الفتاح العليم وسط الأضواء الجميلة التي كانت تضيئ الجامع من الداخل والخارج.



و قد انبهر الحضور بكل ما قاموا بزيارته وأشادوا بهذا العمل الرائع الذي تم في زمن قياسي.

كما قامت الأستاذة الدكتورة راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية بتقديم شهادة تقدير إلى اللواء محمد سعد زغلول تقديرا لمجهوداته.