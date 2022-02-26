الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رحيل القديس إسكندر بطريرك الإسكندرية

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تحتفل الكنيسة الكاثوليكية اليوم، بذكرى رحيل القديس اسكندر بطريرك الإسكندرية، إذ روي الأب وليم عبد المسيح سعيد – الفرنسيسكاني، سيرته قائلا: ولد القديس إسكندر عام 250م بمدينة الإسكندرية من ابوين مسيحيين ونشأ في خدمة الكنيسة، وتثقّف بالعلوم والفضائل، فرقاه تيونا أسقفه إلى الدرجة الكهنوتية. وقد قاسى في سبيل رسالته اضطهادًا وعذابًا في أيام الملكَين ديوكلتيانوس ومكسيميانوس.

وتابع: وفي سنة 312م انتخب خلفًا للبطريرك اكيلاس، وكان أريوس الكاهن يبث بدعته الخبيثة في الشعب والبطريرك اسكندر يبذل له النصح دون جدوى عندئذ عقد البطريرك مجمعًا في الاسكندرية وحرمه برسالة عامة واخرجه مع بعض مشايعيه من الاسكندرية.  وتابع: فمضى إلى فلسطين وخدع بعض الاساقفة ببدعته واستمالهم اليه فكتب القديس اسكندر إلى البابا سيلفسترس الأول فاتفق البابا مع الملك قسطنطين الكبير على عقد المجمع النقاوى الأول سنة 325م. وفيه حرموا أريوس وبدعته واتباعه.

وأضاف: وكان البطريرك اسكندر القديس في ذلك المجمع من أشد المدافعين عن العقيدة الكاثوليكية، بأن الابن مساو للآب بالجوهر، مفندًا بالحجج الراهنة ضلال أريوس الذي نفي بأمر الملك. ولما عاد إلى كرسيه لم يلبث سوى بضعة أشهر، فرقد في الرب سنة 326.

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