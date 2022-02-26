تصدر الفنان الكبير سمير صبري اليوم السبت، الموافق الـ26 من فبراير 2022، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما عانى في الفترة الأخيرة من مشاكل صحية كبيرة، تطلبت إجرائه جراحة كبيرة بالقلق.

سمير صبري

وتساءل رواد مواعق التواصل الاجتماعي عن تطورات الحالة الصحية للفنان والإعلامي الكبير سمير صبري أحد أبرز نجوم "زمن الفن الجميل" من أجل الاطمئنان على حالته الصحية.

تطورات حالة سمير صبري الصحية

ومن جانبه، كشف الفنان االدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان سمير صبري الذي دخل إحدى المستشفيات الكبرى مؤخرا، عقب تعرضه لوعكة صحية.

جراحة سمير صبري

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أن الحالة الصحية للفنان سمير صبري مستقرة لافتا أنه استقبل العديد من الأصدقاء بالوسط الفني، وسعد بوجودهم في أجواء غمرها المرح، قبل إجرائه الجراحة.

سمير صبري يجري جراحة في القلب

ومن المقرر أن يجري النجم سمير صبري جراحة في القلب وتحديدا "القسطرة" بعدما كشف في وقت متأخر أنه تم شفائه من مرض السرطان، إلى أن الأدوية الكيميائية التي تلقاها أثرت على قلبه.

سمير صبري ووعكته الصحية

وأوضح سمير صبري في مداخلات تليفونية بأحد البرامج الشهيرة، أن قلبه تأثر بشكل كبير من العلاج الكيميائي، خلال مواجهته للسرطان، ما استعى قيامه بعملية جراحية عاجلة.

سمير صبري يطالب جمهوره بالدعاء

وطالب سمير صبري جمهوره العريض بالدعاء له، وأن يخرج من كبوته الصحية سالما، ويعود لحياته الطبيعية، مضيفًا: "الـ50 سنة اللي قضيتهم في الفن والسينما والثقافة عمري ما هنساهم، وعمري ما هنسى إني عملت حلقة كاملة على دمار خط بارليف، ودي من الحاجات الجميلة اللي بعتز بيها في شغلي".