موعد مباراة الزمالك والوداد اليوم في دوري الأبطال والقناة الناقلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة والفارس الأبيض، مباراة الزمالك والوداد المغربي المهمة، التي ستلعب مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الزمالك والوداد

وتأتي مباراة الزمالك والوداد في ظروف صعبة للفريق القاهري، ولا سيما بعد سلسلة النتائج السيئة التي حققها الفريق بقيادة مديره الفني الفرنسي باتريس كارتيرون، وسط تخوفات جماهيره من الخروج، ومع مطالبات بإقالة المدرب.

موعد مباراة الزمالك والوداد

وتنطلق مباراة الزمالك والوداد اليوم في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية، الـ11 بتوقيت الإمارات، والتي من المقرر أن تلقى اهتماما كبيرا نظرا لعراقة الفريقين.

مشاهدة مباراة الزمالك والوداد

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، مالكة حقوق البث الحصري لبطولة دوري أبطال إفريقيا عن نقل مباراة الزمالك والوداد المغربي اليوم عبر فضائيتها.

ملعب مباراة الزمالك والوداد

وتُلعب مباراة الزمالك والوداد المغربي على ملعب محمد الخامس، حيث يظهر الفارس الأبيض بالزي الأزرق الكامل، بينما يرتدي ممصل المغرب زيه الأبيض الرسمي، حسبما جاءت نتائج الاجتماع الفني للمباراة.

الحضور الجماهيري في مباراة الزمالك والوداد

وتشهد مباراة الزمالك والوداد حضورا جماهيريا كبيرا حسب سعة الاستاد، حيث أك مسؤولي الكاف أن المواجهة المرتقبة ستشهد حضورا جماهيريا لافتا، وسط توفر تذاكر المباراة عبر الإنترنت.