وزيرا الزراعة وشئون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض زهور الربيع

افتتح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض زهور الربيع في دورته ٨٩ بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بمشاركة أكثر من ٢٤٠ عارضا.

وعقب الإفتتاح قام وزيرا الزراعة وشئون المجالس النيابية ومحافظ الجيزة بتفقد أجنحة المعرض المختلفة وأشادوا بالمستوى المتميز الذيوصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للحفاظ عليآمن وسلامة الزائرين.

وأكد القصير أن المعرض يعد ملتقى ثقافيًا للأسرة المصرية بصفة عامة، وتسعى وزارة الزراعة جاهدة في توفير كافة الخدمات للعارضين،وحثهم على مزيد من المشاركات في الدورات اللاحقة، مشيرا إلى أن المعرض واحد من أهم المتنزهات للأسرة المصرية للاستمتاع بالزهور.

وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول دون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار .

ومن جانبه قال محافظ الجيزة خلال تفقد أجنحة المعرض المختلفة، إلى أن معرض زهور الربيع يعد ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وأن وزارة الزراعة ومحافظة الجيزة تقدمان كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.

وأشاد بالمستوى المتميز الذي وصل إليه إنتاج الزهور ونباتات الزينة في مصر وأيضا بالتنظيم الرائع للمعرض لافتآ إلى أن المعرض يشهد إقبالًا من المواطنين نظرًا لجودة المنتجات المعروضة.

ودعا محافظ الجيزة المواطنين لزيارة المعرض والاستفادة من المنتجات والزهور والشتلات المعروضة مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية ومراعاة التباعد الأجتماعي فيما بينهم حفاظآ على سلامتهم.

ويتكون المعرض من مجموعة من الأقسام وهي قسم نباتات الزينة الداخلية، وقسم نباتات الزينة الخارجية، وقسم خاص بالصبار، وقسم للمسطحات الخضراء، وقسم خاص بمستلزمات الإنتاج وتشارك فيه هيئة النظافة والتجميل بالجيزة ويفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 10 مساء ويستمر حتي نهاية شهر مارس القادم، كما يشارك أيضا عددآ من الشركات الأجنبية.

وجدير بالذكر ان معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة مما يعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق كما تعد حديقة الاورمان واحدة من أكبر الحدائق النباتية في العالم، حيث إنها مقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875،وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 تنوع نباتي.











