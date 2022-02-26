الموافقة على فتح  الدراسات العليا والبحوث بألسن أسوان

صرح الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أنه في إطار ما تشهده جامعة أسوان من طفرة علمية وبحثية والعمل على زيادة البرامج التعليمية المتنوعة بالكليات، فقد حصلت كلية الألسن جامعة أسوان على موافقة لجنة القطاع على برامج الدراسات العليا بكلية الألسن جامعة أسوان في مراحل الدارسات العليا، دبلوم وماجستير ودكتوراه.

وأضاف الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن أن كلية الألسن بجامعة أسوان تم افتتاحها عام 2012 وتضم العديد من الأقسام منها الأسبانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية والكورية.

وتشهد الكلية، تطور ملحوظ بالمنظومة التعليمية والبحثية وتعد الدراسات العليا إضافة جديدة لطلاب وخريجي كلية الألسن من أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، في ظل تعزيز الشراكة الدولية والتعاون مع مختلف جامعات العالم.