الموافقة على فتح  الدراسات العليا والبحوث بألسن أسوان

محافظات
رئيس جامعة أسوان
رئيس جامعة أسوان
Advertisements

صرح الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أنه في إطار ما تشهده جامعة أسوان من طفرة علمية وبحثية  والعمل على زيادة البرامج التعليمية المتنوعة بالكليات، فقد حصلت كلية الألسن جامعة أسوان  على موافقة لجنة القطاع على برامج الدراسات العليا  بكلية الألسن جامعة أسوان في مراحل  الدارسات العليا، دبلوم وماجستير ودكتوراه.

وأضاف الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن أن كلية الألسن بجامعة أسوان تم افتتاحها عام 2012  وتضم العديد من الأقسام منها الأسبانية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية والروسية والصينية واليابانية والكورية.

 وتشهد الكلية، تطور ملحوظ بالمنظومة التعليمية والبحثية وتعد الدراسات العليا إضافة جديدة لطلاب وخريجي كلية الألسن من أبناء محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد، في ظل تعزيز  الشراكة الدولية والتعاون مع مختلف جامعات العالم.

IMG-20220226-WA0089
IMG-20220226-WA0089
جامعة أسوان كلية ألسن اسوان الدراسات العليا

مواد متعلقة

إزالة 23 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بالمنيا
Advertisements

الأكثر قراءة

عاجل.. "التموين": نجاح تأمين خروج سفينة مصرية محملة بالقمح من الموانئ الأوكرانية

دون تشفير || قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة الأهلي وصن داونز اليوم السبت

نجم تشيلسي السابق: صلاح الأفضل في العالم ولكن

تصريح ناري من وزير الري بشأن مخاطر سد النهضة

"الآن NOW".. تردد قناة DAZN 2 HD المفتوحة لمشاهدة موقعة الأهلي وصن داونز

طبيب الأهلي يحسم موقف بيرسي تاو من مباراة صن داونز

"في البيت".. 7 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

أبو جبل يبلغ الزمالك بالرحيل