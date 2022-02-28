خلال أيام .. انطلاق منصة  Exclusive Movies للأعمال السينمائية والتلفزيونية

تجري حاليًا استعدادات لإطلاق منصة رقميه مصرية خالصة لعرض الافلام السينمائية والدرامية والحفلات والأحداث الترفيهية فى مصر، لتصبح أول منصة مصرية تنافس المنصات العالمية.

وستتميز المنصة بقدرتها علي التواصل مع كافة المنتجين، ومقدمي المنتج الفني في مصر، من خلال فريق تسويقي وإداري متخصص في إدارة المحتوي الرقمي على الإنترنت لتحقيق أكبر مكاسب، والمساهمة في وقف خسائر الأعمال الفنية من خلال إيقاف نسبة "الأرباح المسربة" التي تعاني منها كافة جهات الإنتاج والمحطات التليفزيونية في مصر.

وتعد Exclusive Movies من المنصات الاكترونية الرائدة في مجال صناعة السينما ومجال الصوتيات والمرئيات أن هذه الشبكة تضم أحدث الأفلام والمسلسلات وتجتذب افضل الأعمال الفنية ولاسيما أنه أصبح الآن المنصات الإلكترونية هي التي تسيطر علي السوق العربي والمصري ويتابعها الجمهور بشغف كبير وأصبحت وسيلة ترفيه من نوع أخر في ظل أزمة كورونا.

ومن أهم رسائلنا الإستراتيجية التي تهدف لها المنصة هى استعادة القوى الناعمة للأعمال الفنية المصرية في العالم، مع الحفاظ على الحقوق الفنية والأدبية للفنانين وشركات الإنتاج والقنوات التليفزيونية على حد سواء، وباللغة والطريقة التي يفهمها العالم الآن، وهي المشاهدة الرقمية في الوقت وبالطريقة التي يحددها المشاهد، وهو العنصر الذي نسعي جميعًا لإرضائه.

وستكون الأفلام الحصريه محطة الانطلاق الأولى لكونها واحدة من الفنون التي لا تجد لها مكاناً وسط الأفلام السينمائية والدراما التليفزيونية، ولذلك حرصت "Exclusive Movies " على أن يكون هناك قسماً خاصا لعرض الأفلام الجديده المصرية بجودة عالية ، وبذلك ستكون أول منصة لعرض وتجميع أعمال المبدعين المصريين، والوجهة الرئيسة للمشاهد المهتم بهذه النوعية من الأفلام، ونهدف إلى أن تكون المنصة صاحبة أكبر تجمع للأفلام المصرية، حيث نستهدف حفظ الثقافة المصرية وتوثيقها في هذا المجال الذي لا يجد مكانا لائقا لعرض منتجه الفني.

وتستقطب المنصة أفلام حديثة النجوم شباك الاول " وتسعي لتقديم كل الأعمال المعروضة والتي لم تعرض علي منصتها.