الأسهم الأوروبية تعاود الانتعاش بعد تراجعها





انتعش مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا الجمعة 26 فبراير بعدما وصل لأدنى مستوياته خلال تسعة أشهر، متأثرا بصعود في معاملات بورصة وول ستريت مع تصيد المستثمرين أسهما تراجعت أسعارها عقب عمليات بيع مكثفة هذا الأسبوع وسط أجواء قلق من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وارتفع مؤشر Stoxx600 الأوروبي 3.32% بعدما سجل أدنى مستوى منذ مايو أيار الماضي في الجلسة السابقة، ولكنه تراجع بـ 1.7% خلال الأسبوع.

وكانت أسهم أميركا قد أنهت جلسة أمس باللون الأخضر وعلى ارتفاعات بنحو 2.5% للداو جونز و2.24% لـ S&P500 إلى 4384.6 نقطة.