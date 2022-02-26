منظمة التجارة: الحرب لها تداعيات كبيرة على أسعار القمح



حذرت نغوزي أوكونجو إيويالا المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية من أن الحرب في أوكرانيا سيكون لها تداعيات كبيرة على أسعار القمح، الذي تعد البلاد مصدرا رئيسيا له، وبالتالي الخبز.

وقالت خلال مؤتمر افتراضي نظمه صندوق النقد الدولي ومعهد القانون الاقتصادي الدولي: "سيكون هناك تأثير كبير على أسعار القمح وعلى أسعار الخبز العادي أيضًا".



وأوضحت إنه جزء من العواقب الاقتصادية، موضحة أن أوكرانيا واحدة من أكبر الدول المصدرة للقمح في العالم.



ووفقا للفرنسية أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا التي شاركت أيضا في هذا النقاش أن التأثير الاقتصادي سيتجاوز أوكرانيا لثلاثة أسباب.



وأوضحت أن تداعيات العقوبات التي تفرضها الدول الغربية على روسيا تضاف اليها الآثار الاقتصادية للنزاع ستؤدي بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الطاقة فضلا عن أسعار الحبوب وذلك سيضاف إلى القلق المتزايد وهو التضخم وكيفية مواجهته.



وأضافت: "ثانيا هناك تداعيات على آلية عمل النظام المالي كلما كان هناك حالة من عدم اليقين، ودعونا نتذكر أننا دخلنا في أحداث أوكرانيا من موقف عدم اليقين في الاقتصاد العالمي".



وأشارت إلى أن حالة عدم اليقين هذه لها تأثير على الثقة في الأسواق الناشئة وغالبا ما نرى الأموال تتدفق من الأسواق الناشئة في حين اننا بحاجة إلى العكس تماما، وأن يكون هناك مزيد من التمويل إلى هذه الدول.



أخيرا ذكرت العواقب المتوقعة في البلدان المجاورة لأن جزءا من آسيا الوسطى والقوقاز ومولدافيا مترابط اقتصاديا.



وكانت مديرة صندوق النقد الدولي قد حذرت أمس من خطر اقتصادي كبير على المنطقة والعالم.

